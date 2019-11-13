تخصيص 4 طائرات للجمهور السعودي لمساندة الهلال في نهائي آسيا بـ طوكيو | تفاصيل

أعلنت هيئة الرياضة السعودية توجيه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد عن تأمين 4 طائرات لنقل الجمهور السعودي المساند لفريق نادي الهلال في مباراة أوراوا الياباني، ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، والتي ستقام في اليابان على استاد سايتاما يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري.



ويأتي هذا التوجيه من ولي العهد دعما من القيادة لممثل الكرة السعودية فريق نادي الهلال وتحفيزا للاعبيه، لحسم اللقب لصالحه، بعد أن أنهى مواجهة الذهاب بالرياض بالفوز بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود.



وتبدأ الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع مجلس إدارة نادي الهلال وضع الترتيبات اللازمة من قبل النادي لنقل الجماهير إلى اليابان وفقا للتوجيه.



من جهته رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة بالغ الشكر والتقدير باسمه وباسم كافة الرياضيين لمقام ولي العهد، على هذه البادرة التي تؤكد استمرار الدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة السعودية على كافة المستويات والأصعدة.



وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي: «نحمد الله على ما يجده القطاع الرياضي من دعم وعناية واهتمام، تتجسد في تقديم كل الدعم والإمكانات لشباب هذا الوطن الغالي لتحقيق المنجزات، ورفع علم المملكة خفاقا في المحافل الدولية في كافة المجالات والأصعدة، ولاسيما الرياضية منها».