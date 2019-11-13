تحذير من ارتداء الكعب العالي في دبي.. اعرف الاسباب

حذر مدير مركز شرطة الراشدية في مدينة دبي الإماراتية، العميد سعيد حمد بن سليمان، من مخاطر ارتداء احذية ذات "كعب عال" خلال قيادة السيارة، مشيرا إلى أنها قد تؤدي إلى وقوع حوادث.



ونقلت صحيفة "غالف نيوز" الإماراتية عن المسؤول، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مبادرة أمن المدارس، قوله، إن معظم حوادث السير التي تقع في نطاق المدارس، تعود لسببين رئيسيين، هما عدم تقدير المسافات الآمنة بين السيارات وارتداء أحذية ذات كعب عال أثناء القيادة.



وتوجد مسافة بين أسفل الحذاء الذي يرتديه السائق، وبين دواستي البنزين والمكابح، مما يسمح للسائق بتحريك قدميه بشكل مريح والضغط أو الابتعاد عن الدواستين، إلا أن الأمر يختلف عند ارتداء الكعب العالي.