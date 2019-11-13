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تعليم

مستشار وزير التعليم : كل حاجة في مدرسة ايجيبت جولد جديد في جديد

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 06:49 م
حبيبة عز
حبيبة عز
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ياسمين بدوي - عدسة اشرف العمدة
أكدت حبيبة عز مستشار وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، ان مدرسة ايجيبت جولد ثمرة تعاون بين وزارة التربية والتعليم و شركة ايجيبت جولد. 

واوضحت ان اقبال الطلاب على المدرسة كان كبيرا جدا حيث تم قبول ٢٠٠ طالب من اكثر من ١٠٠٠ طالب تقدموا للمدرسة في اسبوع واحد.

واشارت حبيبة الى ان الوزارة تسعى لتحقيق اعلى قسمة مضافة من كل شريك في الدولة. 

واضافت انه كان هناك تخطيط لكل خطوة و فلسفة لاختيار كافة التفاصيل بشكل تشاركي بين الوزارة و الشركة ، مؤكدة ان هناك طلابا من كل محافظات مصر تقدموا للمدرسة و تم الاختيار بناء على قرار لجنة من المتخصصين.

وقالت كل حاجة في المدرسة دي "كله جديد في جديد "

ولفتت حبيبة الى ان الوزارة تسعى لاثبات ان مصر تستطيع ان تخرج عمالة مؤهلة لسوق العمل المصري و الدولي. 

واكدت حبيبة ان طلاب مدرسة ايجيبت جولد سيتخرجون وهم واثقون في نفسهم و حاصلين على وظيفتهم ، و لذا نشجع جميع الأهالي على إلحاق ابنائهم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

جاء ذلك خلال حفل افتتاح مدرسة ايجيبت جولد المتخصصة في صناعة المجوهرات بالقليوبية .، و الذي يتم تنظيمه في مقر المدرسة بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وقد إلتقط موقع صدى البلد صورا لاجواء تجهيزات حفل الافتتاح الذي مازال ينتظر وصول الوزير لبدء مراسم الافتتاح.

وتميز مدخل مدرسة ايجيبت جولد لصناعة الذهب بوجود بأجواء فلكلورية قديمة ، حيث وضعت ادارة المدرسة سيارات نادرة و مقاعد خشبية من الطراز القديم النادر و "مراجيح المولد القديمة" و صورا لفناني الزمن الجميل مثل شويكار و فاتن حمامة وليلى مراد وزبيدة ثروت.
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