كنت بقدم عروض رقص إيقاعي.. ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بصورة قديمة









نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها وهى فى سن 19 عاما.وعلقت على الصورة قائلة: "كان عندي ١٩ سنه و كنت بقدم عروض تمثيل ورقص ايقاعي لاي حد من قرايبنا يبحي البيت".كانت ريهام سعيد قد أعلنت إعتزالها الإعلام والتمثيل بعد قضية السمنة، وقررت الاتجاه لمجال جديد وخرجت من صدمتها لتكمل حياتها المهنية والعملية.