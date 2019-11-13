مهرجان السودان للسينما المستقلة يعود بعد توقف

يعود مهرجان السودان للسينما المستقلة عبر دورته السادسة بعد ان إحتجب في يناير الماضي إنصاتًا لصوت الميلاد الجديد.



الدورة الجديدة مسنودة بالحرية والنظر للأبعد وتحتفي بما حققه السودانيون وفنانو السودان، نساء ورجالا، وما سجلوه في كتاب المقاومة والعبور.



ومن المنتظر أن تقام خلال شهر يناير من العام المقبل.



يذكر أن العام الجارى شهد عودة السينما السودانية بفيلم روائى طويل استطاع إن يحصد أسد مهرجان فينيسيا للمستقبل للمخرج أمجد أبو العلاء.



