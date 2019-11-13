محمد فرحات: لقاء ميشال عون التليفزيوني كان خطأ فادحا .. فيديو

قال محمد فرحات مدير تحرير الحياة اللندنية، إن اللقاء التليفزيوني مع الرئيس اللبناني ميشال عون كانت خطأ فادحا من قبل الرئيس لأنه لم يملك معلومات جديدة لمشكلة تشكيل حكومة.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي ": "عندما يطل الرئيس على الشعب يجب أن يخرج بمعلومات جديدة وهذا ما تسبب في غضب شديد من خصومه وأنصاره جعلت الوضع في لبنان مؤسفا للغاية".



وتابع فرحات "تم قطع الطرق الرئيسية بين بيروت والبقاع ودمشق وتركز الهجوم على الرئيس اللبناني من قبل المتظاهرين، والوضع الحالي في لبنان متأزم جدا، وتم إثبات أنه لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة في لبنان".