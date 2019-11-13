ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد فرحات: لقاء ميشال عون التليفزيوني كان خطأ فادحا .. فيديو

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 10:55 م
لبنان
لبنان
Advertisements
هاني حسين
قال محمد فرحات مدير تحرير الحياة اللندنية، إن اللقاء التليفزيوني مع الرئيس اللبناني ميشال عون كانت خطأ فادحا من قبل الرئيس لأنه لم يملك معلومات جديدة لمشكلة تشكيل حكومة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي ": "عندما يطل الرئيس على الشعب يجب أن يخرج بمعلومات جديدة وهذا ما تسبب في غضب شديد من خصومه وأنصاره جعلت الوضع في لبنان مؤسفا للغاية".

وتابع فرحات "تم قطع الطرق الرئيسية بين بيروت والبقاع ودمشق وتركز الهجوم على الرئيس اللبناني من قبل المتظاهرين، والوضع الحالي في لبنان متأزم جدا، وتم إثبات أنه لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة في لبنان".
AdvertisementS

ترشيحاتنا

بسبب حذائها.. الأميرة كيت ميدلتون تتعرض لموقف محرج أمام الكاميرات

هنتعشى إيه النهارده.. شوربة بطاطس بالذرة وساندوتش تونة بالمايونيز

طلبت من ربنا ينجدني.. فتاة العياط تروي تفاصيل حادث سائق الميكروباص

القصة الكاملة لـ حشرة الذباب المنزلي.. لماذا أتى | وكيف نواجهه

تقرير يكشف فضائح عن خالد بن حمد الأخ غير الشقيق لـ أمير قطر | شاهد

بعد رامي جمال .. نجمة شهيرة تعلن إصابتها بـ الذئبة الحمراء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا كامري وافالون 2020 تحصلان على نسخ دفع رباعي.. صور

برفقة الحبيب.. ياسمين الخطيب تتألق بحقيبة أحمد زكي

هنتعشى إيه النهارده.. شوربة بطاطس بالذرة وساندوتش تونة بالمايونيز