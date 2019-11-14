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محافظات

قرية الفرعونية بالمنوفية.. ترجع للعهد اليوناني وترعة وراء تسميتها

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:32 ص
صدى البلد
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محمد امين
قرية الفرعونية إحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وهي من القري الواقعة على الحدود الفاصلة بين محافظة المنوفية ومحافظة القليوبية.

كانت تعرف قديما بالتل الإغريقي، ويرجع تاريخها إلى العهد اليوناني والروماني، مما يدل على وجود القرية قبل الفتح الإسلامي لمصر.

ويرجع سبب تسميتها الى اسم ترعة قديمة كانت تتفرع من عندها اسمها الفرعونية، وتمر بمركز منوف حتى تصب في نهر النيل عند قرية نادر، إلى أن أمر محمد علي باشا بردمها سنة 1221هـ/1806م، لأضرار كانت تلحقها الترعة بما حولها من مناطق.
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