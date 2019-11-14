ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية بقطاع غزة إلى 30 شهيدا

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 02:42 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان عاجل، منذ قليل، أن حصيلة ضحايا الغارات المستمرة على مختلف مناطق قطاع غزة منذ فجر أمس الأول ارتفع إلى 30، فيما تجاوز عدد الجرحى 90 بينهم إصابات خطيرة.

ومنذ قليل، شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت منزلًا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "طائرة من طراز إف 16 استهدفت منزلا في دير البلح بصاروخ، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين على الأقل من نفس العائلة، وإصابة كل من فيه، حيث سوي المنزل بالأرض، ويجري انتشال الشهداء والإصابات".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 5 شهداء

ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 10 شهداء

فضائية الغد: مصر تجري اتصالات مع فلسطين وإسرائيل للتهدئة في غزة

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 12 شهيدا

استشهاد مواطن فلسطيني في القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة يرفع الحصيلة إلى 12 خلال 24 ساعة

استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة

ترشيحاتنا

خطأ ليفربول .. البدرى يكشف كواليس جديدة عن إصابة محمد صلاح

وسيم | زوجة احمد الفيشاوي تنشر أحدث لوك للفنان

متحدث البرلمان يحذر من تناول المكملات الغذائية بدون استشارة طبية

مرتضى منصور يعلن نشر فيديو مهم بعد قليل

فستان قصير.. ابنة أصالة تلفت الأنظار في أحدث ظهور

شوفته داخل قبره.. شقيقة روبي تحدث ضجة بـ منشور عن هيثم أحمد زكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا كامري وافالون 2020 تحصلان على نسخ دفع رباعي.. صور

برفقة الحبيب.. ياسمين الخطيب تتألق بحقيبة أحمد زكي

هنتعشى إيه النهارده.. شوربة بطاطس بالذرة وساندوتش تونة بالمايونيز