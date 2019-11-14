كارثة خط البنزين بايتاي البارود.. قرية المواسير تتحول إلى كتلة من النيران.. والبترول تكشف المتهم الرئيسي.. صور

كارثة البحيرة بين نقص وعي الأهالي وغياب المسئولين

ارتفاع وفيات الحريق لـ 7 و16 مصابًا

البترول تكشف عن المتهم الأول بحريق خط إيتاى البارود

محافظ البحيرة يزور مصابي الحريق ويوجه بصرف التعويضات





تسبب نقص وعي الأهالي في وقوع كارثة في إحدى قرى مركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، مما نتج عنه خسائر مادية كبيرة، وأيضا في الأرواح بسبب تحول القرية لكتلة من النار.





بداية الكارثة





البداية عندما حاول بعض اللصوص سرقة خط منتجات بترولية بقرية المواسير بمركز إيتاى البارود في محافظة البحيرة، عن طريق تركيب "كلبس" في خط البترول بغرض السرقة وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة.





تجمع أهالي القرية





عندما اكتشف الأهالي تسرب البترول، تجمعوا حول مكان التسرب، كلًا منهم يحمل الجراكن البلاستيكية في محاولة لجمع أكبر كمية ممكنة من البترول، في مشهد عبثي غاب عنه العقل والحكمة، ولم يقم أحد بإبلاغ المسئولين أو تنبيه الأهالي قبل حدوث الكارثة .





نيران ضخمة





بعد مرور ساعات قليلة، نتيجة لمصدر لهب مجهول حدث اشتعال فى المنتج المتسرب، مما حول القرية والسيارات والتكاتك لكتلة كبيرة من النيران، ونتج عنه خسائر كبيرة.





الصحة تعلن عن المتوفين والمصابين





حيث أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان، ارتفاع وفيات تسرب غاز بعزبة المواسير بالبحيرة لـ 7 وفيات و16 مصابًا.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات كفر الدوار العام وإيتاي البارود ودمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، مؤكدًا أن الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات مختلفة واختناقات في أماكن متفرقة بالجسد، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة، كما تم نقل المتوفين لمشرحة إيتاي البارود.





وأكد "مجاهد" أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة البحيرة طبقًا لتوجيهات الوزيرة وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.





البترول تكشف السبب





حيث أكد المهندس عبدالمنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، أن المتهم الأول في حريق خط المنتجات البترولية بإيتاى البارود محافظة البحيرة، وسرقة بعض المنتجات قبل الحريق، هو صاحب الأرض الزراعية التي يمر بها الخط وحدث فيها واقعتا التسريب والسرقة.





وأوضح "حافظ" في تصريحات له، أنه فى تمام الواحدة ظهر اليوم تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بإيتاى البارود محافظة البحيرة بتركيب اللصوص "كلبس" بغرض السرقة وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة.





وعلى الفور انتقلت فرق الفنيين بالشركة لموقع الحادث وتم غلق المحبس قبل الكسر وبعده والسيطرة على التسريب وإبلاغ الشرطة والنيابة العامة بالحادث وقاموا بمعاينة المكان وتحرير محضر بالواقعة فى الخامسة مساء.





محافظ البحيرة يطمئن على المصابين





بينما أجرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ونائبته، الدكتورة نهال بلبع، زيارة إلى مستشفى إيتاى البارود المركزي، للاطمئنان على حالة المصابين ضحايا حادث حريق قرية المواسير، والذى راح ضحيته ٦ أشخاص و١٥ مصابا.





ووجه محافظ البحيرة كلا من مديريتي "الصحة" بتقديم كافة اوجه الرعاية اللازمة لهم للمصابين، و"التضامن" بعمل حصر شامل للضحايا والمصابين والمتضررين من الحادث، وسرعة صرف التعويضات اللازمة وفقا للقانون 86 لسنة 2019.





وكان اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة قد وجه برفع درجة الاستنفار القصوى وتوجه كافة عناصر التعامل مع الهدف من حماية مدنية وإنقاذ برى و إسعاف ومعدات وتم إخماد الحريق بالكامل ويجري حاليا حصر أعداد الضحايا والمصابين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث.





كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية الأمن بلاغًا من العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بوجود تسريب لمواد بترولية بإحدي المجاري المائية بنطاق منطقة المواسير بمركز شرطة إيتاي البارود.





وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم فرض كردون أمني لحماية المكان وتبين من الفحص وجود كسر بماسورة خط شركة أنابيب البترول بطنطا المار بعزية "المواسير - معنيا" بمركز إيتاي البارود.



