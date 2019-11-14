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فن

في عيد ميلاد لبلبة.. ماذا فعل زوجها بعد قبلة حسين فهمي

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:09 ص
لبلبة - حسين فهمي
لبلبة - حسين فهمي
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سعيد فراج
تحتفل اليوم الخميس 14 نوفمبر، الفنانة لبلبة بعيد ميلادها، حيث ولدت في مثل هذا اليوم في مدينة حلب عام 1946، فهي تستكمل اليوم عامها الـ73.

ولدت لبلبة أو (نينوشكا مانول كوبليان) لأسرة أرمينية من أصول سورية، وظهرت موهبتها بالتقليد وهي في عمر الـ 3 سنوات، حينما قامت بتقليد أفراد عائلتها وبعدها تبنت والدتها موهبتها واتجهت بها إلى صناع الفن.

تزوجت لبلبة مرة وحيدة عام 1969 من الفنان حسن يوسف، ولكن زيجتهما لم تستمر طويلاً، إذ انفصل الثنائي عام 1972 بعد 3 سنوات من الزواج، ولم يرزقا بأنباء من هذه الزيجة. 

وقالت لبلبة، في حوار متلفز سابق لها إن السبب الرئيسي وراء انفصالها عن الفنان حسن يوسف الذي ارتبطت به في بداية حياتها، هي قبلة أو «بوسة» من الفنان حسين فهمي. 

وأضافت "لبلبة"، أنه أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم «بنت بديعة» بطولة حسين فهمي وإخراج حسن الإمام أصر المخرج على تقبيل «فهمي» لها، رغم عدم وجود هذه القبلة في سيناريو الفيلم.

وأشارت "لبلبة"، إلى أنها قامت بالاتصال بزوجها حسن يوسف آنذاك وأخبرته بما سوف يحدث، لكنه حذّرها من تصوير هذا المشهد، لافتة إلى أن رغبتها في ألا يقول أحد عنها إنها فشلت في أول تعاون مع حسن الإمام جعلها تنصاع لإرادة المخرج وصورت المشهد. 

وأكدت "لبلبة"، أن حسن يوسف لم يتفهم موقفها بل بدأت الخلافات بشكل واسع ولم يجد الثنائي حلًا لهذه المشاحنات إلا بقرار الانفصال.
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