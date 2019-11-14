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تعليم

الخشت عن انتخابات اتحاد الطلاب: نحن ضد العنصرية والتمييز

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 01:07 م
صدى البلد
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ياسمين سامي
قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة إن العملية الانتخابية هذا العام تمثل نموذجا مختلفا للعملية الانتخابية حيث تميزت الانتخابات بالمظاهر الحضارية لعملية المنافسة.

وتابع الخشت علي هامش انتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه: لم نسمع عن أى تعسف أو انحياز وطلاب جامعة القاهرة أبناء التيار الوطني العام ونحن ضد العنصرية والتميز .

وأضاف: من مظاهر الديمقراطية أن 20 كلية خاضت المنافسة في الانتخابات، والنصاب اكتمل في 9 كليات والباقي تزكية وتم التعيين في كليتين فقط .

وتجرى جامعة القاهرة انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الجامعة بانتخابات الاتحادات الطلابية اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة أكد على أن الانتخابات الطلابية بالجامعة تتسم بالديمقراطية والحيادية وتتم في إطار من الشفافية والنزاهة، موجهًا الطلاب، خلال جولته، بعدم الانخداع بالشعارات واختيار ممثليهم بدقة وعناية، لافتًا إلى أن الدعاية الانتخابية للطلاب مسموح بها.
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