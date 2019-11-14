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تعليم

رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة: ذوى الاحتياجات الخاصة على رأس أولوياتي

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 02:25 م
صدى البلد
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ياسمين سامي
قالت الطالبة دارين خليل رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن فوزها بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة كأول بنت في هذا المنصب يعد مسؤلية كبيرة علي عاتقها.

وأوضحت دارين لـ "صدى البلد"، أن خطتها للعام الجديد ستكون بمشاركة أعضاء مجلس الاتحاد وان ذوى الاحتياجات الخاصة علي رأس أولوياتها

ووجهت دارين رسالة لزملائها الطلاب بعدم الاستسلام للمعتقدات التقليدية بالمجتمع بأن البنت لا يمكن أن تتولى منصب معين مؤكدة انها فازت بهذا المنصب كتحدي مع نفسها أن كونها بنت لا يعتبر حائلا بينها وبين أحلامها.
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