الإحصاء: ارتفاع معدل البطالة لـ 7.8‎‎ % خلال الربع الثالث من 2019

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو - سبتمبر) لعام 2019، حيث بلغ معدل البطالة 7.8% من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 7.5٪ فى الربع الثاني من عام 2019 بارتفاع قدره 0.3 ٪، وبانخفاض قدره 2.2٪ عن الربع المماثل من العام السابق.
أولًا: قـــــــــوة العـــــمل (وتشمل المشتغلين والمتعطلين):
سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل28.406 مليون فرد مقابل 28.069 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 1.2% وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 12.381 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16.025 مليون فرد.
ثانيًا: المتعــــــــــطلون:
سجل عدد المتعطلين 2.212 مليون متعطل (1.092 مليون ذكور ، 1.120مليون إناث) بنسبة 7.8٪ من إجمالى قوة العمل بأرتفاع قدره 118 ألف متعطل عن الربــع الثاني من عام 2019 بنسبة 5.6٪،وبإنخفاض قدره 708 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 24.2٪.
المتعطلون طبقًا للنوع :
بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنه ) 77.8٪ من إجمالى المتعطلين ، موزعة طبقًا لفئات السن التفصيلية كالآتى:
• 12.1٪ لاجمالى الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت ( 14.9% للذكور ، 9.4 % للأناث ) مقابل 7.3% فى الربع السابق ( الذكور 10.7٪ و الإناث 4.3٪) .
• 39.8٪ لإجمالى الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت ( 34.7 % للذكور ، 44.7 % للأناث ) مقابل 40.4% فى الربع السابق( الذكور 36.9٪ و الإناث 43.4٪) .
• 25.9٪ لإجمالى الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة)حيث بلغت ( 25.3% للذكور ، 26.4 % للأناث ) مقابل 36.9% فى الربع السابق ( الذكور 31.6٪ و الإناث 41.5٪) .
• 22.2% من إجمالى المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 – 64 سنه) خلال الربع الحالي مقابل 15.4% خلال الربع السابق.
المتعطلون طبقًا لمحل الإقامة (للحضر والريف):
• إرتفع معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 10.6٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 9.3٪ فـــي الربــع الثاني من عام 2019 مقابل 12.5٪ في الربع المماثل من العام السابق اي بانخفاض قدرة 1.9 % عن الربع المماثل.
• انخفض معدل البطالة في الريف ليصل إلى 5.6٪من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 6.1 ٪ فى الربع الثاني من عام 2019 مقابل 8.1٪ فى الربــع المماثل من العام السابق.
انخفضت نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 88.6٪ بينما كانت 88.9٪ فى الربع السابق من إجمــــالــــى المتعطليــــن موزعة كالآتى:
• 43.8٪ بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 42.0٪ بالربع السابق و 42.4% فى الربع المماثل من العام السابق.
• 44.8٪ بين حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 46.9٪ بالـربع السابق و 48.3% من الربع المماثل من العام السابق.
المشتــــــغلون:
بلغ عـدد المشتغلين 26.194 مليون فرد بينما كان 25.975 مليون فرد بنسبة زيادة 0.8% وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11.064 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 15.130 مليون مشتغل.
المشتغلون طبقًا للحالة العملية
• بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي 19.000 مليون مشتغل ( 16.338 ذكور ، 2.662 إناث) بنسبة 72.5٪ من إجمالـــــي المشتغلين.
• بلغ عدد المشتغلين أصحـــاب الأعمـــــال 2.452 مليون مشتغل ( 2.344 مليون مشتغل من الذكور ، 108 ألف مشتغل من الإناث) بنسبة 9.4٪ من إجمالــي المشتغلين.
• بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 3.201 مليون مشتغل
( 2.910 مليون مشتغل من الذكور ، 291 ألف مشتغل من الإناث) ، بنسبة 12.2٪ من إجمالي المشتغلين.
• بلغ عـدد المشتغلين الذين يعملون في مشـروع أسري بدون أجر 1.541 مليــون مشـتغل
( 777 ألف مشتغل من الذكور ، 764 ألف مشتغل من الإناث ) بنسبة 5.9٪ من إجمالي المشتغلين.
المساهمة فى النشاط الاقتصادي
• بلغ معـدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 42.2 ٪ من جملة الســكان ( 15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالى، بينما كان 41.9٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 مقابل 43.2 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.
• بلغ معدل المساهمة ( الذكـور 67.9٪ ، الإنـــاث 15.1٪ ) .
• بلغ معـــدل المساهمـة ( في الحضر 42.0٪ ، فى الريف 42.3٪) .
• سجلت الفئة العمرية ( 40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الإقتصادى حيث بلغت 58.9٪ .
أهم الأنشطة الإقتصادية التى إجتذبت أكبر نسبة من الداخلين فى سوق العمل أو المتحولين من أنشطة أخرى:
• نشاط الصناعات التحويلية إجتذب (157) ألف مشتغل زيادة عن الربع الثاني من عام 2019.
• نشاط النقل و التخزين إجتذب (100) ألف مشتغل زيادة عن الربع الثاني من عام 2019.
• نشاط الصحة و العمل الأجتماعي إجتذب (72) ألف مشتغل زيادة عن الربع الثاني من عام 2019
1. حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5.367 مليون مشتغــــــــل
( 4.601 مليون من الذكور ، 766 ألف من الإناث) بنسبة 20.5٪ من إجمالي المشتغلين محتلًا المركز الأول ضمن الأنشطة الإقتصادية.
2. بلغ عـدد المشتغلين فى التشييد والبناء3.623 مليون مشـتغل ( 3.594 ملـيون من الذكور ، 29 ألف من الإناث) بنسبة 13.8 ٪ من إجمالي المشتغلين .
3. بلغ عدد المشتغلين في نشــاط تجارة الجملة و التجزئة 3.543 مليون مشتغل ( 3.066 مليون من الذكـور ، 477 الف من الإناث) بنسبه 13.5٪ من إجمالي المشتغلين.
4. كما بلغ عدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية 3.469 مليون مشتغل ( 3.158 مليون من الذكور ، 311 ألف من الإناث) بنسبة 13.2٪ من إجمالي المشتغلين
5. بلـــغ عدد المشتغلين فى نشــاط النقل و التخزين 2.192 مليون مشتغل(2.156 مليون من الذكور ، 36 ألف من الأناث) بنسبة 8.4٪ من إجمالي المشتغلين