الإحصاء: ارتفاع معدل البطالة لـ 7.8‎‎ % خلال الربع الثالث من 2019

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو - سبتمبر) لعام 2019، حيث بلغ معدل البطالة 7.8% من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 7.5٪ فى الربع الثاني من عام 2019 بارتفاع قدره 0.3 ٪، وبانخفاض قدره 2.2٪ عن الربع المماثل من العام السابق.





أولًا: قـــــــــوة العـــــمل (وتشمل المشتغلين والمتعطلين):





سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل28.406 مليون فرد مقابل 28.069 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 1.2% وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 12.381 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16.025 مليون فرد.





ثانيًا: المتعــــــــــطلون:

سجل عدد المتعطلين 2.212 مليون متعطل (1.092 مليون ذكور ، 1.120مليون إناث) بنسبة 7.8٪ من إجمالى قوة العمل بأرتفاع قدره 118 ألف متعطل عن الربــع الثاني من عام 2019 بنسبة 5.6٪،وبإنخفاض قدره 708 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 24.2٪.





المتعطلون طبقًا للنوع :





بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنه ) 77.8٪ من إجمالى المتعطلين ، موزعة طبقًا لفئات السن التفصيلية كالآتى:

• 12.1٪ لاجمالى الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت ( 14.9% للذكور ، 9.4 % للأناث ) مقابل 7.3% فى الربع السابق ( الذكور 10.7٪ و الإناث 4.3٪) .

• 39.8٪ لإجمالى الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت ( 34.7 % للذكور ، 44.7 % للأناث ) مقابل 40.4% فى الربع السابق( الذكور 36.9٪ و الإناث 43.4٪) .

• 25.9٪ لإجمالى الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة)حيث بلغت ( 25.3% للذكور ، 26.4 % للأناث ) مقابل 36.9% فى الربع السابق ( الذكور 31.6٪ و الإناث 41.5٪) .

• 22.2% من إجمالى المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 – 64 سنه) خلال الربع الحالي مقابل 15.4% خلال الربع السابق.





المتعطلون طبقًا لمحل الإقامة (للحضر والريف):





• إرتفع معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 10.6٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 9.3٪ فـــي الربــع الثاني من عام 2019 مقابل 12.5٪ في الربع المماثل من العام السابق اي بانخفاض قدرة 1.9 % عن الربع المماثل.

• انخفض معدل البطالة في الريف ليصل إلى 5.6٪من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 6.1 ٪ فى الربع الثاني من عام 2019 مقابل 8.1٪ فى الربــع المماثل من العام السابق.





انخفضت نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 88.6٪ بينما كانت 88.9٪ فى الربع السابق من إجمــــالــــى المتعطليــــن موزعة كالآتى: