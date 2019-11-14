ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد المكفوفين يكشف موعد وصول اللجنة المنظمة لبطولة العالم لرفع الأثقال

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 02:30 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعى
أعلن ياسر عبيد نائب رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، موعد وصول اللجان المنظمة لبطولة العالم لرفع الأثقال رقم 14 والبطولة الإفريقية الأولى لرفع الأثقال والبنش للمكفوفين وضعاف البصر والتي تستضيفها مصر في الفترة من 17 وحتى 22 نوفمبر الجاري بأحد فنادق الجيزة بمشاركة 12 دولة من مختلف دول العالم.

وأوضح عبيد أن الإيراني مرتضى نجافي وصل مصر أمس وهو رئيس اللجنة الطبية المشرفة على البطولة وفى الثالثة فجر الجمعة يصل الدكتور فيليب والدكتورة كارولين وهما من النمسا وذلك للإشراف الطبي على فرق البطولة كاملة.

وفى التاسعة من صباح غدا الجمعة يصل نظام دوديل رئيس لجنة رفع الأثقال بالاتحاد الدولي للمكفوفين برفقه ثلاثة من اللجنة الفتية ولجنة التحكيم وهم جميعا من دولة إيران .

كما يصل فجر السبت المقبل سيرجيو رئيس اللجنة الفنية وهو من دولة بورتوريكو فيما تبدأ وصول الفرق جميعا يومي الجمعة والسبت فيما عدا المنتخب الليبي الذي يصل مساء اليوم إلى مطار برج العرب ومنه إلى مقر البطولة.

وتضُم البطولة 12 دولة مختلفة حول العالم وهم [ تركيا – روسيا – اوكرانيا – التشيك – اليابان – ليبيا – زيمبابوي – الهند – جورجيا – فنزويلا – نيجيريا ] بجانب المنتخب الوطني المصري.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

بعرض خيالي.. ليفربول وريال مدريد وبرشلونة يتصارعون لضم نجم الدوري الألماني

كيا أوبتيما 2021 الجديدة.. وموعد طرحها في الخليج .. صور

الرئيس السيسي يصدر قراراين جمهوريين

بعد تعرضها لحادث.. أول ظهور لـ منة فضالى بإطلالة رياضية مع كلبها

موقف محمد صلاح من العودة لليفربول قبل الدوري الإنجليزي

تراجع الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 14 - 11 - 2019 فى البنوك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها لحادث.. أول ظهور لـ منة فضالى بإطلالة رياضية مع كلبها

قطيفة قصير.. شذى بفستان ملفت في أحدث ظهور لها

بـ الأصفر الكناري.. حلا شيحة بـ إطلالة جديدة تبهر متابعيها