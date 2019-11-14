إيلون ماسك يطرح حقائق قاسية عن نهاية العالم

أثار الملياردير الأمريكى من أصل كندى ومؤسس شركة "سبيس إكس" لاستكشاف الفضاء إيلون ماسك معلومات عن مستقبل البشرية ونهاية العالم.



وناقش ماسك في حوار مع ليكس فريدمان العالم في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، عبر فيديو في يوتيوب، المخاطرة الوجودية للذكاء الاصطناعى والتى ستؤثر على الجنس البشري.



وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن ماسك قال إن الكون عمره تقريبا 13.8 مليار سنة بينما يبلغ عمر الأرض 4.5 مليار سنة، وخلال نصف مليار سنة تقريبا ستتمدد الشمس وبالتالى ستتبخر المحيطات، مما سيجعل الحياة مستحيلة على سطح الأرض.



ويري ماسك إن الأرض محكوم عليها بأن تصل إلى نهاية مشتعلة، ولن تتمكن الإنسانية من البقاء إلا إذا تركت كوكب الأرض لكي تستقر على كوكب آخر.



ويبذل إيلون ماسك قصارى جهده في الوقت الحالي لإنشاء مركبة فضائية مصممة لحمل رواد الفضاء إلى المريخ، وقال ماسك "إننا نأمل أن نصل إلى هناك قبل أن تبدأ المحيطات في الغليان".