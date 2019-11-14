قصة تسمم تلاميذ بني سويف | الوزير يتابع الازمة لاتخاذ الاجراءات .. ومدير مديرية التعليم يحكي التفاصيل كاملة

يتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإهتمام بالغ واقعة إصابة 60 تلميذًا باشتباه في تسمم غذائي بالفشن جنوب بني سويف ، وذلك من خلال اجراء اتصالات مستمرة مع محافظ بني سويف و مديرية التربية والتعليم بالمحافظة و وزارة الصحة.



وقام محمد حسام الدين أحمد وكيل وزارة التربية التعليم ببنى سويف ، فور تلقيه معلومات عن وجود اشتباه حالات تسمم بإحدى المدارس بمدرسة محمد على حسين الابتدائية بالجفادون التابعة لإدارة الفشن التعليمية ، بالاطمئنان بنفسه على جميع الحالات التي الموجودة في مستشفى الفشن المركزي.



واستفسر حسام الدين عن حقيقة الاشتباه في حالات التسمم واتضح أن تلميذتين من المدرسة هما فاطمة جمال محمد وبسملة منير حمدي شعرتا بإعياء عند دخولهما المدرسة في الصباح ، وقام مدير المدرسة باصطحابهما إلى مكتبه ، وفور تحسن حالتيهما صعدتا إلى فصلهما ، وبعد تناولهما الفطائر المدرسية المصنوعة من الدقيق والسمسم والعجوة من مصنع الفطير التابع لوزارة الزراعة ، تعرضت احدى التلميذات لحالة من القئ وبدأت حالة القئ تنتشر بين الجميع ، وتم نقل عدد من التلميذات إلى المستشفى وتم خروجهن بعد الاطمئنان عليهن.



وقال حسام الدين ، إنه بعد أقل من ساعة من خروج المدرسة وانتهاء اليوم الدراسي ، قام أكثر من 60 أسرة بإصطحاب أولادهم إلى المستشفى لشعورهم بالاعياء ، فيما أكدت المستشفى أن هذه الحالات كانت غير مصابة ولكنها كانت تعاني من اعياء بالإيحاء وتم عمل اسعافات أولية لهم ويتم خروجهم وعودتهم إلى المنازل بعد تلقيهم الاسعافات اللازمة.



وقام وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف ، والمستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف ، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، بالتواجد على الفور بالمستشفى ، واطمأنوا على الطلاب ، وتم أخذ عينات من الطلاب لتحليلها من قبل وزارة الصحة وكذا تم اخذ عينات من الفطائر لتحليلها.



الجدير بالذكر أن الفطائر المدرسية التي توزع على الطلاب في بني سويف ، توزع على 650 مدرسة لتصل عددها إلى حوالى 150 ألف فطيرة ، توزع على الطلاب بجميع مدارس التعليم الابتدائي بالمحافظة ، وبدأ توزيعها من يوم الاثنين الموافق 11 من نوفمبر الجاري ، ويتم تصنيع هذه الفطائر المدرسية ، في مصنع تابع لوزارة الزراعة ، ويتم متابعته من خلال وزارة الصحة والتموين والأمن والسلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة.



اما عن تحرك وزارة الصحة .. فقد توجه وفد من وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، إلي محافظة بني سويف للاطمئنان والوقوف على الحالة الصحية لعدد من تلاميذ المدارس بمركز الفشن بالمحافظة بنى سويف، وذلك إثر إصابتهم باشتباه تسمم غذائي.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بسيارات إسعاف مجهزة ، قامت بنقل التلاميذ إلي كل من مستشفيات " الفشن المركزي ، ببا المركزي ، وسمسطا"، كما قام الأهالي بنقل عدد من التلاميذ إلى المستشفيات بمعرفتهم.



وأشار إلي أن التلاميذ يعانون من أعراض تنوعت بين ومغص، وقئ وإسهال، حيث تم على الفور تقديم الخدمة العلاجية لهم من محاليل وأدوية ومضادات حيوية، مؤكدًا أن الوزيرة تابعت بنفسها وجود مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بتلك المستشفيات.



ولفت مجاهد إلي أن الفريق الوقائي بوزارة الصحة قام بسحب عينات من الأغذية بالإضافة إلي عينات من قئ التلاميذ والمتحصلات وذلك لإرسالها إلي المعامل المركزية لتحليلها، مضيفًا أن الحالة الصحية للتلاميذ مطمئنة وتم عمل الاسعافات الأولية اللازمة لهم، ويخضعون للعلاج اللازم، موضحا أنه تم خروج عدد من التلاميذ من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم، وتحسن حالتهم الصحية.

