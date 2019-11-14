تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.. فيتنام تهزم الإمارات 1-0

تأخر منتخب الإمارات لكرة القدم، أمام منافسه فيتنام بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.



وأقيمت مباراة الإمارات وفيتنام على ملعب استاد ماي دينه، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة بالتصفيات القارية.



وسجل تين لين نعيون هدف الفوز لمنتخب فيتنام، في الدقيقة 44 من عمر المباراة.



