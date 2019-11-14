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رياضة

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.. فيتنام تهزم الإمارات 1-0

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 05:34 م
فيتنام تهزم الإمارات
فيتنام تهزم الإمارات
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عمرو ابوبكر
تأخر منتخب الإمارات لكرة القدم، أمام منافسه فيتنام بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأقيمت مباراة الإمارات وفيتنام على ملعب استاد ماي دينه، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة بالتصفيات القارية.

وسجل تين لين نعيون هدف الفوز لمنتخب فيتنام، في الدقيقة 44 من عمر المباراة.

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