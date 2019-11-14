مفاجآت في تقرير الصحة عن حالة الطفلة جنة بالدقهلية

أفاد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن الطفلة جنة كريم عبد الحميد ذات الـ 7 اعوام مقيمة قرية بدواى التابعة لمركز المنصورة وصلت الى مستشفى شربين بصحبة عمتها للغيار على بعض الجروح، الا انه تبين وجود آثار ضرب وتعذيب على جسدها فقام الأطباء بإبلاغ الشرطة بما حدث.



وأضاف مكى أنه بالكشف الطبى علي الطفله تبين إصابتها بحروق في القدمين من الدرجتين الأولي والثانية وسحجات وآثار ضرب حديثة الا ان حالتها العامة مستقرة.



وتعود الواقعه عندما تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشاره من مستشفى شربين المركزي بوصول الطفلة جنة كريم عبد الحميد ٧ سنوات ومقيمة طرف أسرتها بقرية بدواي التابعة لمركز المنصورة مصابة بحروق بالقدمين وسحجات بالفخذين والبطن وكدمة بجوار العين اليسرى.



وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وبسؤال مرافقتها وتدعى سارة 21 عاما " عمتها " اتهمت والدة الطفلة وتدعى هدى م أ 26 سنة عاملة بمصنع بالاعتداء على الطفلة بالضرب وتسخين آلة حادة وكيها بها.



وبالفحص تبين أن والد الطفلة محبوس على ذمة القضية رقم 8847 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة المنصورة " مخدرات " ومحكوم عليه بالسجن المشدد 6 سنوات وأن الطفلة تعيش لدى امها والتى تمنعها من زيارة أقارب والدها وعندما علمت انها ذهبت لاسرة والدها قامت بتعذيبها وضربها .



وبتقنين الاجراءات تم ضبط الأم وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعه وانها كانت تؤدبها ولم تقصد تعذيبها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.