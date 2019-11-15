اخبار الرياضة.. علامة كاملة للأوليمبي وتعادل للكبار.. ومدرب الأهلي يتابع كهربا

العلامة الكاملة.. منتخب مصر الأوليمبي يهزم الكاميرون بثنائية مصطفى محمد
تغلب منتخب مصر الأوليمبي على نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة 2-1 في المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ليتصدر المجموعة الأولى بـ 9 نقاط محققا العلامة الكاملة.
منتخب مصر يفتتح تصفيات كان 2021 بالتعادل مع كينيا.. فيديو
حسمت نتيجة التعادل الايجابي بهدف لمثله مواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم بنظيره منتخب كينيا بالمباراة التي اقيمت أمس الخميس باستاد الجيش ببرج العرب في اطار اولى جولات دور مجموعات التصفيات المؤهلة بكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.
حسام البدري يكشف أسباب التعادل المفاجئ مع كينيا
كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن الأسباب الحقيقية وراء تعثر المنتخب امام نظيره منتخب كينيا أمس الخميس.
وائل جمعة يفتح النار على حسام البدري ولاعبي منتخب مصر بعد التعادل مع كينيا
فتح وائل جمعة، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، النار على لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم والجهاز الفني، وذلك عقب التعادل مع منتخب كينيا.
مصطفى محمد رجل مباراة المنتخب الأولمبي والكاميرون
حصل مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأوليمبي على لقب رجل مباراة الفراعنة والكاميرون، والتي انتهت بفوز الفريق القومي بهدفين لهدف، في الجولة الأخيرة للدور الأول ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة.
تعليق شوقي غريب على تأهل المنتخب الأولمبي بالعلامة الكاملة
تحدث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن فوز فريقه على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة والأخيرة بمجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.
قرار جديد من شوقي غريب بشأن تدريبات اللاعبين | تفاصيل
منح شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة قبل بداية الاستعداد لمباراة نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تقام يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة.
ملاحظات لـ فايلر على مباراة مصر وكينيا.. السويسري يراقب كهربا
حرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي متابعة مباراة المنتخب المصري مع كينيا في الجولة الأولي من تصفيات المجموعة السابعة المؤهله لبطولة الأمم الأفريقية ٢٠٢١ التي ستقام بالكاميرون.