ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

السيطرة على حريق فى مدرسة بجنوب الأقصر

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 12:37 ص
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، عن نشوب حريق بمخزن معهد الشيخة فاطمة الأزهري بقرية الديمقراط يحتوى على أخشاب مكهنة، مضيفا أنه لم يسفر الحريق عن أية حالات وفاة واصابات .

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق، حيث انتقل لموقع الحدث رئيس المدينة ورئيس قرية الديمقراط وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية وضباط الحماية المدنية ، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف .

وعقب إخماد الحريق تبين اتلاف عدد ٢ من أعمدة الإنارة من جراء الحادث وستقوم الوحدة المحلية باستبدالهم بأعمدة جديدة ، وأكد رئيس مدينة أرمنت ان التيار الكهربى عاد للقرية عقب إخماد الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وسيقوم صباح الغد المعمل الجنائي بمعاينة موقع الحادث.

وكان المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر قد وجة بتوفير الرعاية اللازمة وكذا التنسيق مع مديرية التضامن بالمحافظة لتقديم اللازم ، كما وجه بالاستعانة بسيارات إطفاء من مصنع سكر أرمنت والتى كان لها دور فى المساعدة مع سيارات الدفاع المدنى فى سرعة إخماد الحريق .
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حريق بمخزن أخشاب في حدائق القبة.. والنيابة تنتدب المعمل الجنائي للمعاينة

ترشيحاتنا

توافق مبدئي بين القوى السياسية اللبنانية على رئيس الحكومة الجديدة.. تعرف عليه

مهاجم المنتخب الأوليمبي يقلد رونالدو فى مباراة الكاميرون .. شاهد

مصطفى محمد يضيف ثاني أهداف المنتخب الأولمبي فى مرمى الكاميرون

الجثث اتفحمت زي التراب .. تفاصيل مثيرة بانفجار قرية المواسير في البحيرة | فيديو

أخبار الفن | رامي جمال يعدل عن تفكيره فى الاعتزال | محمد رمضان يرد على تصريحات محيي إسماعيل عنه | زكي فطين عبد الوهاب يعلن تعافيه من السرطان

عبد العزيز عبدالشافي ومرتضى منصور في عزاء علاء علي.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان رائع .. نجوى كرم تستعرض أناقتها بإطلالة ساحرة في عمان .. صور

لجذب الشركات الناشئة.. مسك توقع اتفاقا مع كاوست ..تفاصيل

شاهد | فرحة منتخب غانا بعد الصعود والفوز على مالي