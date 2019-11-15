السيطرة على حريق فى مدرسة بجنوب الأقصر

أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، عن نشوب حريق بمخزن معهد الشيخة فاطمة الأزهري بقرية الديمقراط يحتوى على أخشاب مكهنة، مضيفا أنه لم يسفر الحريق عن أية حالات وفاة واصابات .



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق، حيث انتقل لموقع الحدث رئيس المدينة ورئيس قرية الديمقراط وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية وضباط الحماية المدنية ، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف .



وعقب إخماد الحريق تبين اتلاف عدد ٢ من أعمدة الإنارة من جراء الحادث وستقوم الوحدة المحلية باستبدالهم بأعمدة جديدة ، وأكد رئيس مدينة أرمنت ان التيار الكهربى عاد للقرية عقب إخماد الحريق.



تم تحرير محضر بالواقعة وسيقوم صباح الغد المعمل الجنائي بمعاينة موقع الحادث.



وكان المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر قد وجة بتوفير الرعاية اللازمة وكذا التنسيق مع مديرية التضامن بالمحافظة لتقديم اللازم ، كما وجه بالاستعانة بسيارات إطفاء من مصنع سكر أرمنت والتى كان لها دور فى المساعدة مع سيارات الدفاع المدنى فى سرعة إخماد الحريق .