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رياضة

بيراميدز يقترب ... تفاصيل جديدة في صفقة انضمام كهربا لـ الأهلي

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 02:49 ص
محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن مفاجأة جديدة بشأن صفقة انضمام محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق افيش البرتغالي لـ فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد مهيب عبر برنامجه " اللعيب " بقناة " إم بي سي مصر " أن رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي أبدى بعض التحفظات على أداء كهربا ولكنه لم يحسم قراره بشأن ضم اللاعب من عدمه مشددا ان القرار النهائي لـ محمود الخطيب رئيس النادي.

وأضاف أن نادي بيراميدز بدأ في اتخاذ بعض الخطوات من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية ولكن مازال الجانب المادي لم يحسم بعد .

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