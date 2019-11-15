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فن

نادية العراقية تدخل المستشفى بسبب الحزن على الشهداء

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 04:32 ص
نادية العراقية
نادية العراقية
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شيرى نبيل
نشرت الفنانة العراقية نادية عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، مقطع فيديو يحتوي على رسالة حب وتأييد لثوار العراق.

قالت العراقية: "كل المحبة والتقدير لمن يدافعون عن وطننا العراق في مظاهرات سلمية، وحزني على شهداء العراق أدخلني المستشفى، لكن كنت أتابع الأخبار أولًا بأول".

وأضافت أنها تابعت مباراة اليوم بين العراق وإيران، وباركت للشعب العراقي النصر في اللعبة، داعية الله أن يتحقق النصر على أرض الواقع.

فاز المنتخب العراقي على المنتخب الإيراني 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي آسيا والعالم.
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