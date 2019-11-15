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رياضة

موعد مباراة المنتخب الأوليمبي في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 06:38 ص
المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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ياسمين تيسير
تغلب منتخب مصر الأوليمبي على نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ويتصدر المجموعة الأولى بـ 9 نقاط محققا العلامة الكاملة.

أحرز ثنائية أوليمبي الفراعنة مصطفى محمد فيما سجل هدف أسود الكاميرون الوحيد فرنك إيفينا.

وبهذا الفوز ضمن المنتخب الأوليمبي تأهله لـ نصف نهائي البطولة عقب حصد العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط

ومن المقرر أن تقام مباراة دور نصف النهائى يوم الثلاثاء 19 -11- 2019 في تمام الساعة الثامنة مساءا على استاد القاهرة وستذاع عبر قناة " تايم سبورت بث ارضي "

وسينتظر المنتخب الأولمبى المنتخبات الصاعدة من المجموعة الثانية التى تضم كل من جنوب أفريقيا و زامبيا و كوت ديفوار و نيجيريا.
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