عمرو يوسف مطلوب على جوجل بسبب كندة علوش .. تفاصيل

تصدر الفنان عمرو يوسف مؤشرات البحث على جوجل، بعد حلقة زوجته الفنانة كندة علوش وشقيقته مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، والذي يعرض على شاشة قناة «سي بي سي».



كشفت كندة علوش عن العديد من المواقف الطريفة بينها وبين عمرو يوسف بينما ساومته شقيقته على عدم إفصاح أسرار طفولته على الهواء مباشرة مقابل 1000 جنيه.



يذكر أن عمرو يوسف قدم العديد من الأعمال الفنية كان من بينها مسلسل: "طايع"، و"جراند أوتيل"، وفيلم "ولاد رزق"، و"بارتيتا"، وغيرها من الأعمال الفنية.