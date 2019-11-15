وصول رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال للمكفوفين للقاهرة

استقبل الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي لرياضات المكفوفين الإيراني نظام دودل رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال وبرفقته ثلاثة من اللجنة الفنية ولجنة التحكيم وهم جميعا من دولة إيران وذلك بعد وصولهم صباح اليوم استعدادا لبطولة العالم لرفع الأثقال رقم 14 والبطولة الإفريقية الأولى لرفع الأثقال والبنش للمكفوفين وضعاف البصر والتي تستضيفها مصر في الفترة من 17 وحتى 22 نوفمبر الجاري بأحد فنادق الجيزة بمشاركة 12 دولة من مختلف دول العالم .



وتنطلق البطولة الأحد القادم فيما تبدأ وصول الفرق جميعا يومي الجمعة والسبت فيما عدا المنتخب الليبي الذي وصل مساء امس إلى مطار برج العرب ومنه إلى مقر البطولة .



وتضُم البطولة 12 دولة مختلفة حول العالم وهم [ تركيا - روسيا - اوكرانيا - التشيك - اليابان - ليبيا - زيمبابوي - الهند - جورجيا - فنزويلا - نيجيريا ] بجانب المنتخب الوطني المصري.