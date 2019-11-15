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ديني

بث مباشر لخطبة الجمعة من مسجد الشهيدين بقويسنا

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 11:33 ص
بث مباشر لخطبة الجمعة
بث مباشر لخطبة الجمعة من مسجد الشهيدين بقويسنا
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محمد شحتة
يقدم موقع صدى البلد، بثا مباشرا لخطبة الجمعة من مسجد الشهيدين أحمد محمد مهدي ومحمد محمود علي عطا الله (فؤاد الأول سابقًا) بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية اليوم الجمعة.

وأعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: "الإسلام عمل وسلوك، نماذج من حياة حياة التابعين".

وأكدت وزارة الأوقاف أن السماحة خُلق أصيل في ديننا وفي ثقافتنا وفي تكويننا وفطرتنا، وجيناتنا الوراثية، ويؤكدها كتاب ربنا (عزوجل) والسنة النبوية الشريفة.

وأشارت الأوقاف إلى أن تحديد المصطلحات وبيان مفهومها بمنتهى الدقة أمر في غاية الأهمية؛ إذ ينبغي أن تكون التعريفات جامعة مانعة كاشفة دفعًا للوهم والالتباس، فتحت مسمى الالتزام والأحوط والاحتياط فتحت أبواب التشدد التي ساقت وجرفت الكثيرين في طريق التطرف.
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