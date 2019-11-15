5 مسارات.. كل ما تريد معرفته عن شعبة التربية الخاصة بجامعة الأزهر

فتحت كلية التربية بجامعة الأزهر، هذا العام شعبة التربية الخاصة للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهريةمن القسمين العلمي والأدبي، وتهدف الشعبة إلى إعداد الكوادر للعمل بالمؤسسات التي تهتم برعايةذوي الإحتياجات الخاصة من الأفراد ذوي الإعاقات السمعية والبصرية والتخلف العقلي وصعوبات التعليم والطلاب الموهوبين والمتفوقين.



وتختبر كلية التربية الطلاب المتقدمين قبل الإلتحاق بها، ويتم إعداد الطالب من خلال مسار الإعداد العام من خلال دراسة المقررات العامة بشتى العلوم الدينية والشرعية وكذلك المقررات التربوية الستة: علم النفس التعليمي، الصحة النفسية، المناهج وطرق التدريس، أصول التربية الإسلامية، أصول التربية، الإدارة والتخطيط والدراسات المقارنة.



وبعد ذلك يدرس الطالب مقررات الإعداد الأكاديمي من خلال دراسة أربع قطاعات: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، ولهم مقررات خاصة بهم.



وتبدأ التخصصات الدقيقة للشعبة من الفرقة الثالثة،حيث سيختار الطالب من بين خمس مسارات ما يرغب إكمال الدراسة فيه، وهي: الإعاقة العقلية، الإعاقة ابصرية، التخلف العقلي، صعوبات التعليم، الموهبة والتفوق.



يحصل الطالب بعد التخرج على شهادة الليسانس في الآداب والتربية تخصص التربية الخاصة إذاكانمن القسم الأدبي، أوشهادة البكالوريوس في العلوم والتربية إذا كان من القسم العلمي، ومن يتخرج من هذه الشعبة سيكون لديه فرص عمل بقطاع المعاهد الأزهرية أو مدارس التربية والتعليم أو المؤسسات التي تعني بذوى الإحتياجات الخاصة ورعايتهم.