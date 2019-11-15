ليرولين وبروتيتا.. ضبط صاحب مطبعة لتقليد علامات الأدوية والعقاقير في القاهرة

تمكنت مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة بالقاهرة من ضبط المسئول عن مطبعة كائنة شارع جمال عبد الناصرـ دائرة قسم شرطة عين شمس لإدارته المطبعة بدون ترخيص وقيامه بطباعة ملصقات خاصة بأدوية وعقاقير بدون تفويض من الشركة المنتجة أو تصريح من الجهات المختصة مستخدما خامات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.



وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على ٢٠ ألف فرخ كرتون مطبوع ومدون عليها أسماء بعض المنتجات الدوائية ( ليروفين ، بروتيتا ، فيتيتا اوترى ، بروتين بار).



واعترف بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.