عاملة دماغ.. دببة وخنازير تتعاطى كوكايين بـ17000 جنيه إسترليني

أرادت عصابة تهريب مخدرات أن تبعد عنها شكوك الشرطة، فوصل التفكير بأفراد العصابة إلى الحفر في إحدى الغابات ودفن شحنة المخدرات، لتكن في أمان وبعيدة عن أيدي الشرطة، ولكن ما لم يحسبه أفراد العصابة الدببة والخنازير الموجودة بتلك الغابة.



وقام مجموعة من تجار المخدرات بدفن أرطال من المخدرات وصلت قيمتها لـ 17000 جنيه استرالي، وتم هذا الإجراء في غابة في توسكانا في إيطاليا لمنع الشرطة من العثور عليها، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا مترو" البريطانية.



وقامت الخنازير والدببة البرية بالحفر في الغابة وتناول جزء كبير من المخدرات، وبعد فترة ذهب أحد تجار المخدرات للإطمئنان على المخدرات لكن لم يجدوا سوى كمية قليلة ومنتشرة في أرجاء الغابة، ليصاب بصدمة وفي أثناء مكالمته لباقي أفراد العصابة كشفت الشرطة أمرهم.



فقد علمت الشرطة عن خنازير تعاطت المخدرات بعد الاستماع إلى محادثة هاتفية بين التجار المزعومين الذين سمعوا يشكون من الخنازير في وادي Valdichiana، أدت تلك المكالمة الهاتفية إلى احتجاز ثلاثة ألبان وإيطالي مع اثنين من السجناء ووضع اثنين آخرين قيد الإقامة الجبرية.