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تعليم

انطلاق Xproject لرعاية رواد الأعمال بجامعة القاهرة فى ديسمبر

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 04:27 م
النشاط الطلابي Xproject
النشاط الطلابي Xproject
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ياسمين سامي
أعلن فريق النشاط الطلابي Xproject بجامعة القاهرة استعداداته لانطلاق أولى فعالياته في موسمه الجديد وذلك بتواجده بداية شهر ديسمبر في حرم الجامعة. 

ويستقبل نشاط X project بكلية التجارة جامعة القاهرة، رواد الأعمال الشباب الطلاب الراغبين فى الانضمام إليه لتنفيذ مشاريعهم على أسس صحيحة وهذا ما يقدمه لهم X project من خلال عدد من الدورات التدريبية التي تؤهلهم لبدء مشاريعهم وتحويلها من مجرد أفكار إلى مشاريع على أرض الواقع.

كما يساعد النشاط، الطلاب على ابتكار وخلق أفكار جديدة لاستثمار عقولهم النابغة فى مجال ريادة الأعمال عن طريق التدريب الكفء على يد متخصصين وخبراء فى المجال ووضعهم فى فرق عمل لمشاركة الأفكار بينهم، ويتم عرض وتمويل الأفكار والمشاريع فى نهاية موسم X project على الممولين والمؤسسات الداعمة لأفكار الشباب رواد الأعمال الجديدة لتحقيقها على أرض الواقع.

و الجدير بالذكر أنه تم تمويل مشاريع كثيرة لخريجى X Project وعلى سبيل المثال: إعلانات تذكرة المترو وتم تطبيقها في مترو دولة الإمارات، "Najar" حاليا فى مؤسسة انچاز مصر، "كوبليكا"،"Euda antivirus" ،"Nano Technology Telescope O_Nile". ، "وصلني".
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