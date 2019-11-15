ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الشرطة الإيرانية تفرق المحتجين على ارتفاع أسعار الوقود.. فيديو

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 05:35 م
احتجاجات في إيران
احتجاجات في إيران على ارتفاع اسعار الوقود
Advertisements
رحيم يسري
تشهد إيران احتجاجات أمام محطات الوقود ضد رع سعر البنزين 3 أضعاف في ظل ارتفاع لباقي أسعار المواد الغذائية وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ووقف الإيرانيون في طوابير أمام محطات الوقود احتجاجا على رفع الأسعار، فيما قطع آخرون الطرق في بعض المناطق مشعلين النار في الإطارات حسبما تبين مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبين مقطع فيديو مهاجمة أفراد من الشرطة الإيرانية على متن دراجات نارية لواحدة من التظاهرات أمام محطة الوقود لتفريقهم بالقوة.

وأظهرت صورا ومقاطع انتشار قوات الأمن ووحدات مكافحة الشغب في المحطات خوفا من اندلاع احتجاجات شاملة.

من جانبه رد الرئيس الإيراني حسن روحاني على الاحتجاجات على ارتفاع أسعار البنزين قائلا إن "ذلك تم لمصلحة الشعب وطبقات المجتمع الفقيرة".

وأكد روحاني خلال اجتماع أن الحكومة لم تكن تنوي زيادة أسعار البنزين ومنعت قرارا بتحديد سعر لتر البنزين بحوالي 5000 تومان وأن الحكومة أرادت منذ فترة طويلة "مساعدة الفقراء"، لكنها لم تكن قادرة على القيام بذلك بسبب نقص التمويل والعجز في الموازنة، وستقوم بتوزيع المبالغ العائدة من زيادة أسعار البنزين على الفئات المعوزة".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من الرئيس الإيراني على احتجاجات الوقود

ترشيحاتنا

بشرى للمصريين.. انخفاض أسعار السيارات والسلع بعد تراجع سعر الفائدة والدولار

جهاز الزمالك يتواصل مع مصطفى محمد فى المنتخب الأوليمبى لهذا السبب

أخبار الفن| حقيقة وفاة الفنان محمد فاروق شيبا .. شيرين تطرب جمهور السعودية

احذر.. فعل شائع يستهين به كثيرون يفتك بصاحبه .. فيديو

على طريقة الأندية العالمية.. فريق البنك الأهلي يحتفل بالحافلة الجديدة.. صور

فحص طبي دقيق لرئيس الأهلي في العاصمة الفرنسية

AdvertisementS

أخبار الرياضة...تركي آل الشيخ يعلن موعد انضمام ميسي لـ الميريا..أول صفقات الزمالك.. كهربا يقترب من بيراميدز...شوبير يهاجم البدري

اخرسي يا شيرين يشعل تويتر.. ومغردون: ليه ماسمعتيش كلام اللي اتجوزتيهم

صراع شرس بين الأهلى والزمالك لضم نجم المنتخب الأولمبى.. تعرف على التفاصيل

بشرى للمصريين.. انخفاض أسعار السيارات والسلع بعد تراجع سعر الفائدة والدولار

5 جثث مجهولة.. حبس مالك أرض حريق إيتاى البارود بالبحيرة

حبيبة أمها.. ابنة انتصار تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الكشف بـ200 جنيه.. ضبط مشعوذ يظهر بالفضائيات ويدير مركزا لعلاج السحر بسوهاج

خرجت عن صمتها.. ملكة جمال الكون تكشف سبب انفصالها عن تامر عاشور

أمي ماتعرفنيش خلف الكواليس.. محمد صلاح يكشف عن هدية من مشجعة عشقتها مكة

خلي بالك.. محطات وقود تدمر سيارتك عند تغيير زيت المحرك

فضحوني.. صورة المتهم بقتل شقيقه بسبب مقطع جنسي مع زوجته في الجيزة

شاهد | جنا عمرو دياب تستعرض إطلالتها بصحبة صديقتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أجمل فساتين شيرين في حفلاتها الغنائية

بـ الأرجواني.. كيت ميدلتون بـ إطلالة خريفية ناعمة لافتتاح دار رعاية للأطفال

لكل عروس.. 10 أفكار لتنسيق المرايا بغرفة النوم