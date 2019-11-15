الشرطة الإيرانية تفرق المحتجين على ارتفاع أسعار الوقود.. فيديو

تشهد إيران احتجاجات أمام محطات الوقود ضد رع سعر البنزين 3 أضعاف في ظل ارتفاع لباقي أسعار المواد الغذائية وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.





ووقف الإيرانيون في طوابير أمام محطات الوقود احتجاجا على رفع الأسعار، فيما قطع آخرون الطرق في بعض المناطق مشعلين النار في الإطارات حسبما تبين مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





ويبين مقطع فيديو مهاجمة أفراد من الشرطة الإيرانية على متن دراجات نارية لواحدة من التظاهرات أمام محطة الوقود لتفريقهم بالقوة.





وأظهرت صورا ومقاطع انتشار قوات الأمن ووحدات مكافحة الشغب في المحطات خوفا من اندلاع احتجاجات شاملة.





من جانبه رد الرئيس الإيراني حسن روحاني على الاحتجاجات على ارتفاع أسعار البنزين قائلا إن "ذلك تم لمصلحة الشعب وطبقات المجتمع الفقيرة".





وأكد روحاني خلال اجتماع أن الحكومة لم تكن تنوي زيادة أسعار البنزين ومنعت قرارا بتحديد سعر لتر البنزين بحوالي 5000 تومان وأن الحكومة أرادت منذ فترة طويلة "مساعدة الفقراء"، لكنها لم تكن قادرة على القيام بذلك بسبب نقص التمويل والعجز في الموازنة، وستقوم بتوزيع المبالغ العائدة من زيادة أسعار البنزين على الفئات المعوزة".

#BREAKING SW City of Ahvaz, #Iranian

Riot police attack peaceful protesters who are angry about gas price hikes. #IranProtests pic.twitter.com/WRTxcCQDLZ — Iran News Wire (@IranNW) November 15, 2019