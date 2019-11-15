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مرأة

هنتعشى إيه.. بطاطس بانيه والحلو أرز باللبن

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 07:28 م
وجبة العشا
وجبة العشا
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آية التيجي
تحتاجين لتقديم وجبة متكاملة وشهية لأطفالك على وجبة العشاء، فسوف نقدم لكم طريقة مبتكرة لتقديم وجبة العشاء اللذيذة ووجبة متكاملة، دون أن تتكلفي الكثير في إعدادها، وسوف نقدم لكم اليوم بطاطس بانية والحلو أرز باللبن، وإليكم الوصفات بالكامل..

طريقة عمل بطاطس بانيه

ويمكن تقديم البطاطس بعدة طرق مختلفة، ولكن وصفة اليوم وصفة مبتكرة وسوف تنال إعجاب الأطفال قبل الكبار، وهي طريقة مبتكرة قدمتها الشيف نونا لكم.

وقت التحضير: 10 دقائق
وقت الطبخ: 20 دقيقة
الكمية: 3 أشخاص

طريقة عمل بطاطس بانية

مقادير بطاطس بانيه

3 بطاطس مبشورة
٢ملعقة كبيرة بقدونس
2بيض
2 ملعقة كبيرة دقيق
بابريكا
ثوم بودر
بصل بودر
رشة شطة
ملح
فلفل أسود
زيت للقلي

طريقة عمل بطاطس بانية:

1- يخلط البطاطس المبشورة مع البيض والدقيق والبقدونس والتوابل.
2- توضع في فورمة أو تشكل باليد و تحمر في زيت ساخن.
3- ضعيها على ورق مطبخ لتصفية الزيت، ثم قدمي بطاطس بانيه، مع الكاتشب.

طريقة عمل الأرز باللبن

وتعتبر طريقة عمل الارز باللبن أحد الصفات الحلويات الشرقية، والتي تشتهر بها اغلب المحلات، ويمكن تقديم الارز باللبن على الإفطار أو حتى بين الوجبات، وسوف ينال إعجاب أطفالك، وعائلتك بالكامل.

وقت التحضير: 10 دقائق
وقت الطبخ: ساعة
تكفي: لعمل 7 أطباق

طريقة عمل الأرز باللبن

مقادير الأرز باللبن:

2 كوب أرز مصري
2لتر حليب
2كوب سكر
4 ملعقة كبيرة كريم شانتيه
4 ملعقة كبيرة لبن بودر
4 ملعقة كبيرة قشطة بلدي

طريقة عمل الأرز باللبن:

1- نضع الأرز على النار مع كمية متوسطة من الماء، ونتركه يغلي على النار ويجب ألا يكون الماء كثيرًا حتى يستفاد بالنشا الموجودة بالأرز.
2- ثم نبدأ في تحضير اللبن حيث نضع اللبن ونضيف له اللبن البودر، والكريم شانتي والسكر والفانيليا، ونقلب جميع المكونات حتى يذوب السكر تمامًا.
3- ثم نضيفه إلى الأرز الموجود على النار مع إضافة القشطة حتى تعطى ثقل للقوام ويبقى دسما، ونتركه يغلي مع التقليب بين الحين والأخر حتى يثقل قوامه للإستفادة من النشا الموجودة بالأرز.
4-ويمكن إضافة ملعقتين من النشا المذاب فى كوب من الماء وإضافته إلى الخليط مع التقليب المستمر، حتى يثقل القوام.
5- ثم يغرف الارز باللبن فى أطباق التقديم، ونزينه بالمكسرات الموجودة لدينا أو حسب الرغبة.
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