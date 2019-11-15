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رياضة

تجاهل اللاعبين.. شاهد | ماذا فعل تركي آل الشيخ مع ليونيل ميسي قبل مباراة البرازيل

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 09:00 م
حسن العمدة
التقى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بـ ليونيل ميسي قبل النزول إلى أرض الملعب جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي " تويتر" ، وهو يصافح ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ويعانقه وتجاهل باقي اللاعبين.

وتعد هذه المباراة الثانية التي تجمع المنتخبين بالمملكة العربية السعودية حيث نجحت المملكة في استضافة المنتخبين في نفس التوقيت العام الماضي على ملعب الجوهرة" بمدينة جدة.

يذكر أن المنتخب البرازيلي لعب 8 لقاءات فى السعودية ما بين الرسمية والودية، لم يتلق فيها أى هزيمة، أما منتخب الأرجنتين فخاض 9 مباريات باليوم فى المملكة العربية السعودية، وفاز فى 4 لقاءات وتعادل مرتين وخسر مباراتين.
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