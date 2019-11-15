ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني يرحب بتصويت الأمم المتحدة على تجديد تفويض أونروا

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 09:01 م
صدى البلد
Advertisements
ا ش ا

رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، بقرار تجديد الأمم المتحدة لتفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بأغلبية ساحقة وصلت إلى 167 دولة، مقابل تصويت 5 دول بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار.

وأكد الرئيس الفلسطيني، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وتعبيرا عن موقف المجتمع الدولي في دعم اللاجئين الفلسطينيين واستمرار تقديم الخدمات لهم إلى حين حل قضيتهم حلا نهائيا وفق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.

وحيا الرئيس عباس جميع دول العالم التي وقفت الى جانب الحق الفلسطيني، ووجه الشكر لجميع الأطراف التي عملت على إنجاح صدور هذا القرار في هذه اللحظة التاريخية الهامة.

وصوتت الأمم المتحدة مساء اليوم لصالح 7 قرارات لدولة فلسطين خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة.

وهذه القرارات هي تجديد تفويض عمليات منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وصوتت لصالحه 167 دولة، وضده 5 ، وامتنعت 7 دول، والقرار الثاني هو تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين ، وصوتت لصالحه 170 دولة ، وضده 2 ، وامتنعت 7 دول، بينما يتعلق القرار الثالث بعائدات ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين ، وصوتت لصالحه 162 ، وضد 6 ، وامتنعت 9 دول.

وتعلق القرار الرابع بالنازحين الفلسطينيين نتيجة اعتداءات يونيو 1967، وصوتت لصالحه 162، وضده 6، وامتنعت 9 دول، أما القرار الخامس فهو قرار المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وصوتت لصالحه 156 وضده 6 وامتنعت 15 دولة.

ويتعلق القرار السادس بالممارسات الإسرائيلية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وصوتت لصالحه 154 وضده 8 وامتنعت 14 دولة، أما القرار السابع فهو خاص بعمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية وأثرها على حقوق الشعب الفلسطيني وصوتت لصالحه 82 وضده 11 وامتنعت 78 دولة.

وفي السياق ذاته، رحب رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، بالإجماع الدولي والتصويت لصالح القرارات السبعة، مشددا على ضرورة العمل على تنفيذها بما يساهم في حفظ حقوق أبناء الشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال.

وأكد المالكي - في بيان اليوم - أن الدبلوماسية الفلسطينية ستقوم بكل ما في وسعها للحفاظ على حقوق أبناء الشعب الفلسطيني.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

خرجت عن صمتها.. ملكة جمال الكون تكشف سبب انفصالها عن تامر عاشور

شاهد.. أجمل فساتين شيرين في حفلاتها الغنائية

بشرى للمصريين.. انخفاض أسعار السيارات والسلع بعد تراجع سعر الفائدة والدولار

أول رسالة من تامر عاشور بعد انفصاله عن خطيبته دارين حلمي

مشهد مثير للغرابة... كوبرا تبتلع ثعبان ضخم .. صور

5 جثث مجهولة.. حبس مالك أرض حريق إيتاى البارود بالبحيرة

AdvertisementS

اخرسي يا شيرين يشعل تويتر.. ومغردون: ليه ماسمعتيش كلام اللي اتجوزتيهم

أخبار الرياضة...تركي آل الشيخ يعلن موعد انضمام ميسي لـ الميريا..أول صفقات الزمالك.. كهربا يقترب من بيراميدز...شوبير يهاجم البدري

أزمة النمل الأبيض تضرب الإسكندرية مجددا | تحرك عاجل من الزراعة

صراع شرس بين الأهلى والزمالك لضم نجم المنتخب الأولمبى.. تعرف على التفاصيل

بشرى للمصريين.. انخفاض أسعار السيارات والسلع بعد تراجع سعر الفائدة والدولار

بعد شائعة وفاة الزعيم.. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

خرجت عن صمتها.. ملكة جمال الكون تكشف سبب انفصالها عن تامر عاشور

5 جثث مجهولة.. حبس مالك أرض حريق إيتاى البارود بالبحيرة

أمي ماتعرفنيش خلف الكواليس.. محمد صلاح: أصبحت أحب القطط بسبب مكة

حبيبة أمها.. ابنة انتصار تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاهد | جنا عمرو دياب تستعرض إطلالتها بصحبة صديقتها

الكشف بـ200 جنيه.. ضبط مشعوذ يظهر بالفضائيات ويدير مركزا لعلاج السحر بسوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسعفة تسرق خاتما من الألماس ثمنه 8 آلاف دولار من مريضة.. شاهد

أجمل إطلالات كندة علوش بعد الأمومة.. صور

مسافر يحاول تهريب المخدرات داخل عبوات شامبو.. شاهد ما حدث له