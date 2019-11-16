تظهر فتخطف الأنظار.. حظك اليوم السبت برج العقرب

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، توقعات برج العقرب اليوم السبت ١٦ نوفمبر 2019.



برج العقرب:



مهنيًا: تشعر بالارتياح والاطمئنان وتحاط بالأصدقاء المخلصين. قد يؤدي هؤلاء الاصدقاء دورًا في تطوّر أعمالك ونجاحها



عاطفيًا: تشدّ الأسماع إليك وتظهر فتخطف الأنظار، لكنك تصبو إلى الشراكة العاطفية والحب والأمان



صحيًا: سارع إلى أحد خبراء التغذية واعرض عليه مشكلتك مع البدانة، فهو القادر على إيجاد الحل الناجع