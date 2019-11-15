ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وكالة الطاقة الذرية تبحث الخميس المقبل ملفات إيران وكوريا الشمالية وسوريا

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 10:30 م
صدى البلد
Advertisements
ا ش ا
يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اجتماعا في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا يوم الخميس المقبل.

وقال بيان للوكالة الدولية اليوم /الجمعة/ - إنه من المتوقع أن تشمل مناقشات المجلس تقرير لجنة المساعدة الفنية والتعاون والتحقق والرصد في إيران في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 (2015) وتطبيق الضمانات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) وتنفيذ اتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الجمهورية العربية السورية.

وذكر البيان، أنه سيفتتح الاجتماع المدير العام بالوكالة كورنيل فيروتا ببيان تمهيدي، كما أنه من المتوقع أن يعقد المدير العام بالوكالة مؤتمرا صحفيا مساء نفس اليوم.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

مباراة المنتخب الأولمبي القادمة .. كوت ديفوار وجنوب أفريقيا يتأهلان لنصف نهائي البطولة الأفريقية

هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

سيد عبد الحفيظ: حسام البدرى هو الأجدر لقيادة المنتخب.. فيديو

شاهد | جنا عمرو دياب تستعرض إطلالتها بصحبة صديقتها

حامل فى الشهور الأولى.. مكوجي أبوكبير يضرب زوجته حتى الموت والنيابة تقرر حبسه.. تفاصيل

أخبار الرياضة...تركي آل الشيخ يعلن موعد انضمام ميسي لـ الميريا..أول صفقات الزمالك.. كهربا يقترب من بيراميدز...شوبير يهاجم البدري

AdvertisementS

اخرسي يا شيرين يشعل تويتر.. ومغردون: ليه ماسمعتيش كلام اللي اتجوزتيهم

أخبار الرياضة...تركي آل الشيخ يعلن موعد انضمام ميسي لـ الميريا..أول صفقات الزمالك.. كهربا يقترب من بيراميدز...شوبير يهاجم البدري

الموت يفجع الفنانة هيفاء وهبي

خرجت عن صمتها.. ملكة جمال الكون تكشف سبب انفصالها عن تامر عاشور

أزمة النمل الأبيض تضرب الإسكندرية مجددا | تحرك عاجل من الزراعة

بمشاركة واشنطن والبنك الدولى.. انطلاق اجتماعات مفاوضات سد النهضة في أديس أبابا

البنزين يشعل إيران.. الاحتجاجات تجتاح البلاد ضد رفع الأسعار.. فيديو

بعد شائعة وفاة الزعيم.. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

لإدارتهما شبكة تبادل الزوجات.. تفاصيل القبض على موظف وزوجته بالشرابية أقاما حفلات جنس جماعى

شاهد | جنا عمرو دياب تستعرض إطلالتها بصحبة صديقتها

أمي ماتعرفنيش خلف الكواليس.. محمد صلاح: أصبحت أحب القطط بسبب مكة

5 جثث مجهولة.. حبس مالك أرض حريق إيتاى البارود بالبحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت ملون .. منى زكي تتألق بنيولوك جديد

مصادفة غريبة.. شقيقتان توأمان تنجبان في نفس اليوم بفارق ساعات.. شاهد

مسعفة تسرق خاتما من الألماس ثمنه 8 آلاف دولار من مريضة.. شاهد