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فن

نجيب ساويرس يتراجع عن تصريحاته بشأن الحجاب

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 11:43 م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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سعيد فراج
رد رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، على تغريدة أحد متابعيه، الذي أعرب عن غضبه فيها منه بسبب آرائه في الدين، قائلًا: «للأسف أنا عامل فولو لأن كلامك كان عاجبني، بس لما تكلمت في الدين عن جهل، بينت ان فعلا اللي جوا غير اللي برا».

ورد نجيب ساويرس، على التغريدة قائلًا: «انت اختصرت الدين فى الحجاب وهو ملبس موجود فى كل الأديان ويخضع للحرية الشخصية وبالتالى كل حر فى ارتدائه حسب قناعته الشخصية أو الدينية، وأنا قناعتي حر فيها وأؤمن بحرية كل فيما يعتقده».

جاء ذلك بعدما أدلى «ساويرس» بتصريح لموقع "أريبيان بيزنس" قائلا: "إذا أراد الله أن تكون المرأة محجبة لخلقها بالحجاب"، مشيرا إلى أن "العالم العربي يعاني من الأصوليين الإسلاميين".


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