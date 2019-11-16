أحمد سليمان يعلن ترشحه في انتخابات الزمالك المقبلة

أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، عن نيته في الترشح بانتخابات القلعة البيضاء المقبلة.



قال سليمان في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "سأخوض انتخابات الزمالك المقبلة، لكن عندما أعلم موقف عضويتي وهل تم شطبها أم لا".



وواصل أنه سعيد بالعمل التطوعي في نادي الزمالك ومساهمته في تكوين الفريق عام 2014 والذي حصد ثنائية الدوري وكأس مصر.

