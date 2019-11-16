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فن

زوجة عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد توأميه عبدالله وكنزي

السبت 16/نوفمبر/2019 - 04:13 ص
عمرو دياب وتوأمه
عمرو دياب وتوأمه عبدالله وكنزي
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سعيد فراج
نشرت زينة عاشور - زوجة الهضبة عمرو دياب، صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، لتوأمها (عبدالله وكنزي عمرو دياب)، لتهنئهما بعيد ميلادهما.

وكتبت زينة عاشور، في تعليقها على صورة لتوأمها (عبدالله وكنزي عمرو دياب)، قائلة لهما: «عيد ميلاد سعيد يا حبايب .. كلاكما يكبران بالنسبة لي الآن .. أحبكما».

واحتفل عمرو دياب مؤخرا بعيد ميلاده بحضور الفنانة ياسمين رئيس، والمنتج تامر مرسي، والمطرب خالد سليم، والفنان عمرو يوسف، وزوجته الفنانة كندة علوش، والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي.

وطرح الهضبة من ألبومه الأخير :"أنا غير" خمس أغنيات فقط، وهي" أنا غير، وبحبه، ويوم تلات، وتحيرك، ومتغير"، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم الذي يحمل عنوان "أنا غير" خلال الفترة القادمة.

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