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فن

مروة ناجي تتألق في حفل كايرو فيستيفال على مسرح الماركى.. صور

السبت 16/نوفمبر/2019 - 08:53 ص
مروة ناجي
مروة ناجي
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آيه عاطف - تصوير عمرو سيد
أحيت الفنانة مروة ناجي، مساء أمس حفلا غنائيا كبيرا بمصاحبة فرقة الموسيقي العربية، بقيادة المايسترو علاء ياسين على مسرح الماركى بكايرو فيستيفال في التجمع الخامس.

وقدمت ناجي خلال الحفل باقة مختارة من أجمل الأغاني تنوعت بين أغانيها الخاصة وأغاني زمن الفن الجميل، ومنها "حبيت من قلبي، اما براوه، أنت عمري، اهو دا اللي صار، حلوة يا بلدي، سهر الليالي، قال جاني بعد يومين، في يوم وليلة".

يذكر أن مروة ناجي أحيت مؤخرًا حفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى في دورته الـ 28 والذي أقيم في دار الاوبرا المصرية وعدة مسارح مختلفة.
مروة ناجي تتألق في حفل كايرو فيستيفال على مسرح الماركى.. صور
مروة ناجي تتألق في حفل كايرو فيستيفال على مسرح الماركى.. صور
مروة ناجي تتألق في حفل كايرو فيستيفال على مسرح الماركى.. صور
مروة ناجي تتألق في حفل كايرو فيستيفال على مسرح الماركى.. صور
مروة ناجي تتألق في حفل كايرو فيستيفال على مسرح الماركى.. صور
مروة ناجي تتألق في حفل كايرو فيستيفال على مسرح الماركى.. صور
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