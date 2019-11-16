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مرأة

بـ بنطلون غريب.. داليا البحيرى بإطلالة غير تقليدية فى عيد ميلاد خالد سليم

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:41 م
داليا البحيرى
داليا البحيرى
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة داليا البحيرى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جديدة لها خلال حضورها حفل عيد ميلاد الفنان خالد سليم.

ظهرت داليا البحيرى فى الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت بنطلونا أسود غريبا مزينا ببعض النقوشات الشفافة، ونسقت معه جاكيت جلد أسود.

وانتعلت داليا البحيرى حذاء أسود بكعب عالٍ، وارتدت حقيبة كروس باللون الأبيض، واعتمدت على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، فيما اختارت مكياجا جذابا متنتاسقا مع ملامحها.
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