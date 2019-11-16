ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلادها.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بملابسها (صور)

السبت 16/نوفمبر/2019 - 03:10 م
عمرو دياب وكنزي
عمرو دياب وكنزي
Advertisements
آيه عاطف
يحل اليوم عيد ميلاد كنزي ابنة عمرو دياب، من زينة عاشور ودائمًا ما تثير كنزي الجدل بالصور الجريئة التي تنشرها عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، ولا تكترث كثيرًا، بما قد تسببه هذه الصور من إثارة للجدل حولها خاصة وإنها تعيش في الخارج وأغلب تعاملاتها اليومية مع الأجانب والمجتمع الغربي المتفتح.

كما حرصت جنا أختها، على تهنئتها بعيد ميلادها، من خلال نشر صور جمعتهما على حسابها الرسمي على "انستجرام"، عبّرت من خلالها عن حبها لها.

يذكر أن كنزي ترتبط بأخيها عبدالله، وأختها جنا، بشكل كبير جدًا، وتجمعهم علاقة طيبة، ودائماً ما يتواجدون في نفس الأماكن سويا.
في عيد ميلادها.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بملابسها (صور)
في عيد ميلادها.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بملابسها (صور)
في عيد ميلادها.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بملابسها (صور)
في عيد ميلادها.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بملابسها (صور)
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشبه الساحرات.. كنزى عمرو دياب تثير الجدل بـ اطلالة غريبة.. شاهد

إنتقادات وهجوم لاذع .. إطلالات جريئة وضعت مايا دياب في مأزق..صور

فيديوجراف| مايا دياب قبل وبعد التجميل بـ عيد ميلادها

شاهد.. أول ظهور لوالدة الاعلامية رضوى الشربيني في عيد ميلادها

شاهد | جنا عمرو دياب تستعرض إطلالتها بصحبة صديقتها

زوجة عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد توأميه عبدالله وكنزي

ترشيحاتنا

عادات صحية بسيطة.. تخلصك من سموم الكبد والإصابة بالشيخوخة المبكرة

بعد 40 يوما في المستشفى.. الطفل المولود بدون وجه يخرج للنور| صور

وصفة سحرية لـ تبييض الأسنان في دقائق

بسبب خليجي 24.. مباراة الإسماعيلي والجزيرة مهددة بالإلغاء في البطولة العربية

تأهل 12 منتخبا رسميا إلى يورو 2020.. تعرف عليها

ساديو ماني: محظوظ باللعب بجوار محمد صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في مؤتمر شباب الدقهلية الأول..صبحي: الرئيس هو الداعم الأول لبرامج التطوير

ريما الجفالي.. أول سعودية تنافس فى سباق الدرعية

بـ بنطلون غريب.. داليا البحيرى بإطلالة غير تقليدية فى عيد ميلاد خالد سليم