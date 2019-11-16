في عيد ميلادها.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بملابسها (صور)

يحل اليوم عيد ميلاد كنزي ابنة عمرو دياب، من زينة عاشور ودائمًا ما تثير كنزي الجدل بالصور الجريئة التي تنشرها عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، ولا تكترث كثيرًا، بما قد تسببه هذه الصور من إثارة للجدل حولها خاصة وإنها تعيش في الخارج وأغلب تعاملاتها اليومية مع الأجانب والمجتمع الغربي المتفتح.





كما حرصت جنا أختها، على تهنئتها بعيد ميلادها، من خلال نشر صور جمعتهما على حسابها الرسمي على "انستجرام"، عبّرت من خلالها عن حبها لها.





يذكر أن كنزي ترتبط بأخيها عبدالله، وأختها جنا، بشكل كبير جدًا، وتجمعهم علاقة طيبة، ودائماً ما يتواجدون في نفس الأماكن سويا.