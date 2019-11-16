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رياضة

كواليس دمج قناتى أون سبورت وتايم سبورت تحت مسمى ON Time Sports في بداية 2020

السبت 16/نوفمبر/2019 - 03:06 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
أعلنت مجموعة قنوات أون عن دمج قناة أون سبورت مع تايم سبورت، وذلك بهدف تقديم محتوى أفضل ومتطور على الشاشات الرياضية المصرية.

وأصدرت المجموعة عبر الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بيانا جاء فيه: في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "المتحدة للخدمات الإعلامية" و "الهيئة الوطنية للإعلام" تم الإعلان عن تدشين باقة قنوات رياضية فضائية مفتوحة وهي باقة "أون تايم سبورتس" ON Time Sports و تنطلق مع بداية عام 2020.

وأضاف البيان : بمقتضى هذا الإعلان يتم ضم قنوات ON Sport والتي تم إطلاقها فى نهاية 2016 وحققت نجاحا كواحدة من أفضل القنوات الفضائية الرياضية المفتوحة من مصر وقناة تايم سبورت Time Sports الفضائية والتي حققت نجاحا رائعا أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، وتأتي هذه الخطوة بهدف تقديم محتوى أفضل ومتطور على الشاشات الرياضية المصرية.

وفي هذا الإطار أكد تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن قنوات أون تايم سبورتس ستعمل على أن تكون تطورا لما تم بناؤه من قبل سواء في قنوات أون سبورت أو التجربة الوشيكة لتايم سبورتس ليتم الاستفادة من الكوادر المميزة مع إضافة محتوى مميز والحصول على حقوق رياضية فضائية متميزة للمشاهد المصري و العربي.

وأوضح أنه سيتم التركيز على الوصول للمشاهد بصورة متميزة من خلال بنية أساسية قوية وفريق من المحترفين في العمل الرياضي التلفزيوني في مصر والشرق الأوسط. كما تم تعيين شركة POD وكيلا إعلانيا لمجموعة القنوات الفضائية الرياضية لضمان استقلالية قرار تلك الباقة الرياضية في الحصول على الحقوق الفضائية المختلفة.
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