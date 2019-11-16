بفستان مميز.. إليسا تشعل حفلها في دبي بأغنية عيشالك..فيديو

تداول رواد موقع التدوين الاجتماعي تويتر فيديو للفنانة اللبنانية إليسا من حفلها في دبي الذي أقيم أمس السبت وهي تؤدي رقصة أغنيتها الشهيرة عيشالك.



وأطلت إليسا خلال الحفل بفستان رمادي قصير من دار أزياء لابورجوازي مع الشعر المنسدل والمكياج الخفيف، فيما أبدى عدد كبير من جمهورها عن إعجابهم بإطلالتها التي حملت طابع أنثوي.



وقدمت إليسا اليوم أغنيات ألبومها الأخير «الى كل اللي بيحبوني» و اغاني من الزمن الجميل لوردة وفيروز.



وعلى صعيد آخر، تواصل إليسا التحضير لأغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه مطلع عام 2020.