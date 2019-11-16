حفاظا على أرواح المواطنين .. غلق 22 معبرا غير قانونى بسكك حديد دمياط

قام مجدى خاطر رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر البطيخ، بشن حملة موسعة لإزالة المعابر الغير قانونية والعشوائية للسكة الحديد، بعد ان تعددت الشكاوى من المواطنين من وجود معابر غير قانونية بسكك حديد دمياط .



حيث أسفرت الحملة عن غلق 22 معبرا غير قانونى (عشوائى) بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ ، بالاشتراك مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مركز كفر البطيخ، تحت إشراف محمد عمر نائب رئيس مركز كفر البطيخ لشئون القرى وعبدالله الجندى رئيس قرية البساتين ومحمد حزمان مدير إدارة البيئة ومحمد عبد السلام المتابعة.



يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بسرعة غلق المعابر الغير قانونية للسكة الحديد حفاظا على أرواح المواطنين بعد تعدد الشكاوى من وجود تلك المعابر التى تمثل خطرا علي الارواح.