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أخبار البلد

رباب عبده: يجب إلغاء الزواج العرفي نهائيًا وليس توثيقه

السبت 16/نوفمبر/2019 - 04:40 م
رباب عبده
رباب عبده
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أمل مجدى
أيدت المحامية رباب عبده المسئولة عن ملف المرأة فى الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، القانون المقترح بحبس المأذون والزوج فى حالة عدم توثيق الزواج العرفى بعد شهر لأنه سيقضى على حالات كثيرة من الزواج العرفى.

وأضافت رباب عبده أن عدم توثيق الزواج العرفى ينتج عنه أطفال مختلطين الأنساب ويزيد من وضعية الأطفال فى الشوارع ويزيد نسب الطلاق .

وأشارت رباب عبده إلى أن المقترح رغم أهميته إلا أنه لن يستطع القضاء على الجريمة التى ترتكب فى حق أطفالنا لكن يجب تجريمه نهائيًا .

ونوهت بضرورة أن يتم عقاب الأب مع الزوج والمأذون لأن الولى يشارك فى هذه الجريمة، التى تؤثر على حياة الفتاة وأبنائها فيما بعد والمجتمع كله فيجب التوعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة والدراما بخطورة الزواج العرفى .
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