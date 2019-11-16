رباب عبده: يجب إلغاء الزواج العرفي نهائيًا وليس توثيقه

أيدت المحامية رباب عبده المسئولة عن ملف المرأة فى الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، القانون المقترح بحبس المأذون والزوج فى حالة عدم توثيق الزواج العرفى بعد شهر لأنه سيقضى على حالات كثيرة من الزواج العرفى.





وأضافت رباب عبده أن عدم توثيق الزواج العرفى ينتج عنه أطفال مختلطين الأنساب ويزيد من وضعية الأطفال فى الشوارع ويزيد نسب الطلاق .





وأشارت رباب عبده إلى أن المقترح رغم أهميته إلا أنه لن يستطع القضاء على الجريمة التى ترتكب فى حق أطفالنا لكن يجب تجريمه نهائيًا .



