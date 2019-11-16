بفستان متعدد الألوان.. درة بـ الضفيرة فى إطلالة ساحرة.. شاهد

نشرت درة، مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة ساحرة وناعمة، وعلقت على الصورة قائلة " لا يكفي البقاء على قيد الحياة. أريد أن أزهر تحت أشعة الشمس الحارقة وأريكم جميع الألوان التي تعيش بداخلي أريدك أن ترى ما يمكن أن أصبح. (كريستي آن مارتين)".



وأطلت درة، بـ فستان مدرج بالعديد من الالوان وبأكمام طويلة وانتعلت بوت باللون الكافية الملائم لإطلالتها، ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها.



واعتمدت درة، على تسريحة طفولية ناعمة حيث ظهرت بتسريحة الضفيرة، ووضعت ميكب بالالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالايلاينر والماسكرا.

