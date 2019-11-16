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اقتصاد

المالية تقترض 41.75 مليار جنيه من البنوك خلال أسبوع

السبت 16/نوفمبر/2019 - 07:44 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيى
تقترض وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري مبلغ 41.75 مليار جنيه، من البنوك، لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للبلاد.

وفقا لتقرير صادر عن إدارة الدين العام بالوزارة، فإنه تم تكليف البنك المركزي المصري بعمليات الإقتراض من البنوك المصرية من خلال 3 عطاءات أسبوعية من أذون وسندات الخزانة.

أضاف تقرير وزارة المالية أنه من المقرر بيع أذون خزانة لآجال " 91،182، 364، 266" يوما بقيمة إجمالية تبلغ 37.75 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.

ذكر التقرير أنه سيتم بيع أجلي 91 و 266 يوما بقيمة 19 مليار جنيه خلال طرح سيبدأ غدا " الأحد"، بالاضافة لبيع أجلي 182 و 364 يوما خلال الخميس المقبل بقيمة تقدر بـ18.75 مليار جنيه.

بينما تسعي الوزارة لبيع سندات خزانة من استحقاقي 3 و 7 سنوات بقيمة تبلغ 4 مليارات جنيه خلال الإثنين المقبل.

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