تحرك برلماني لحل إشكاليات المستثمرين بالمناطق الصناعية

أعلن فوزي فتي أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب تقدمه بطلب إحاطة بشأن مشاكل المستثمرين بالمناطق الصناعية.



وقال "فتى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك إشكاليات تواجه المستثمرين في مصر فيما يتعلق بمنظومة المرافق وما يصاحبها من تداعيات، حيث إن الدولة تحاسب المستثمر قبل الانتهاء من وصول المرافق إليه.



أكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، على ضرورة توفير البنية التحتية والتسهيلات اللازمة للمستثمرين والمصنعين لكي يقيموا مصانعهم ومشروعاتهم في مصر ومن ثم يتسنى للدولة الحصول على الضرائب.



وتابع النائب أنه قام بتقديم طلب الاحاطة لكي يتم توجيهه إلى الجهات المسؤولة لحل هذه الإشكاليات بشكل جذري مما يصب في مصلحة الدولة والمواطن.