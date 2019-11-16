ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: طريق شرم الشيخ الجديد بلا مطبات.. فيديو

السبت 16/نوفمبر/2019 - 09:02 م
أحمد موسى
أحمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن طريق شرم الشيخ الجديد لن يكون به مطبات ومكون من 3 حارات في الاتجاهين .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لن يكون هناك تقاطعات في الطريق مما يخفض من نسب الحوادث".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" يتم إنشاء 14 محطة وقود على الطريق إضافة إلى العديد من المراكز الخدمية على طول الطريق"، مضيفا:" طريق شرم الشيخ يساعد بشكل كبير في تنشيط حركة السياحة".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حمونا من كارثة.. ماذا قال احمد موسى عن حريق طائرة أوكرانية بـ مطار شرم الشيخ

بطول 340 كيلو متر.. أحمد موسى: طريق شرم الشيخ الجديد يختصر المسافة.. فيديو

أحمد موسى: شبكة الطرق الجديدة لا ينكرها إلا جاحد.. فيديو

ترشيحاتنا

قوات الدعم السريع في السودان تصدر تحذيراً شديد اللهجة

سقط أمام عرب الرمل.. تفاصيل اليوم الأول لـ رضا عبد العال في بلدية المحلة

بـ فستان جرئ.. زوجة احمد الفشاوى تتألق على انستجرام

اتحاد الكرة يقرر إعادة مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا

هل الديك يرى الملائكة والحمير تشاهد الشياطين؟ .. الأزهر يجيب

قانون المعاشات الجديد..سن المعاش يثير جدلا في البرلمان مجددا قبل تطبيقه.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كلاسيك.. زوجة عمرو دياب تلفت الأنظار في أحدث ظهور

الحسناوات.. بنات أحمد زاهر تثيران الجدل على السوشيال ميديا.. صور

سفير مصر في تنزانيا يؤازر المنتخب في جزر القمر .. صور