أحمد موسى: طريق شرم الشيخ الجديد بلا مطبات.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن طريق شرم الشيخ الجديد لن يكون به مطبات ومكون من 3 حارات في الاتجاهين .



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لن يكون هناك تقاطعات في الطريق مما يخفض من نسب الحوادث".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" يتم إنشاء 14 محطة وقود على الطريق إضافة إلى العديد من المراكز الخدمية على طول الطريق"، مضيفا:" طريق شرم الشيخ يساعد بشكل كبير في تنشيط حركة السياحة".

